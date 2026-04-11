‘Dhurandhar’ actor Vivek Sinha debunks Rs 1 crore remuneration rumours

Actor Vivek Sinha on Friday dismissed rumours claiming he was paid Rs 1 crore for his role in Dhurandhar, saying he received a “respectable amount” but not the figures circulating on social media.
Sinha, who plays terrorist Zahoor Mistry — one of the hijackers in the 1999 IC 814 Kandahar hijack — in the film, shared a video on Instagram addressing the speculation around his remuneration.
“Kuch logon ne social media pe ek format banaya hai jismein likha hai ki Dhurandhar ke actors ko kitna paisa mila. Usmein mera naam bhi hai aur kuch logon ne likha hai mujhe Rs 80 lakh milen hai aur kuch ne likha hai mujhe Rs 1 crore mila hain. Itna paisa nahi mila hai kasam se,” he said.
The actor also urged people not to spread unverified information, adding that such claims had led to an influx of requests for financial help.
“Jabse yeh daala hai, kasam se mere pass itne screenshots aayen hue hai ki sir baccha beemar hai, mere chot lagi hai, mere future ke liye paisa de do. Bhai paisa de toh dun main, lekin mere pass ho toh. Mere pass khudh paisa nahi hai. Mujhe Dhurandhar se paisa mila, accha paisa mila, jo respected amount hai voh mila. Lekin utna paisa nahi mila,” he said in the video.
Sinha said the money he earned from the film has already been spent: “Jo paisa mila tha, khatam ho chuka hai. Mumbai main rehta hoon, bahut kharche hain Mumbai ke. Saara paisa khatam ho chuka hai Dhurandhar waala, ab nayi picture koi aayegi, usmein paisa milega toh koshish karunga. Aur kasam se bata raha hoon, agar achha paisa hoga toh mujhe help karne main koi dikkat nahi hai”.
Before Dhurandhar, Sinha appeared in projects such as Delhi Crime Season 3, Tandav and Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai.
Directed by Aditya Dhar, Dhurandhar also stars Ranveer Singh, Arjun Rampal, Akshaye Khanna, Sanjay Dutt and R Madhavan. The first part was released in December 2025 and the sequel, Dhurandhar:The Revenge hit theatres in March.