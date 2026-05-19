In pictures: Kolkata cafes and restaurants roll out mango-forward menus for summer

Summer in Kolkata brings along mango season, taking over menus across the city’s restaurants and cafes. From decadent desserts and refreshing beverages to mango-infused savoury dishes and gourmet feasts, these eateries are celebrating the king of fruits. Here’s where to head for a mango indulgence.
Flurys
Flurys is celebrating mango season with its special Mango Drop menu featuring tropical salads, skewers, curries and desserts. Standouts include Grilled Chicken & Mango Skewers, Mango Salsa Nachos, Mango Thai Curry and the indulgent Mango Tres Leches.
Address: Multiple outlets across Kolkata
Pocket pinch: Rs 350 onwards
Yours Truly Coffee Roaster
This summer dessert lineup celebrates Alphonso mangoes through creamy cheesecakes, tropical tiramisu-inspired Mangomisu and airy Mango Tres Leches. Rich textures and fresh mango sweetness make these desserts ideal companions to the cafe’s signature coffee brews.
Address: Multiple outlets across Kolkata
Pocket pinch: Rs 800 onwards for two, approx
Paprika Gourmet
Paprika Gourmet’s Aam-azing Mango Menu explores mango in inventive savoury and sweet formats. Expect everything from Mango Paneer Tikka and Mango Sushi to Mango-Misu, Flambéed Mango Baked Alaska and Mango & Saffron Milk Cake.
Address: Surbhi Building, 8/1/2 Loudon Street, 1st Floor
Pocket pinch: Rs 120 onwards
Scarlet Café
Scarlet Café’s seasonal showcase features refreshing salads, mango-forward cakes and indulgent desserts alongside playful beverages like Mango Sticky Rice Latte and Spicy Mango Picante. The Mango Basque Cheesecake and Mango Matilda Cake remain standout crowd favourites.
Address: Robinson Street, Lake Road and Mani Square outlets
Pocket pinch: Rs 1,200 for two, approx
Lille Dessert Bar
Lille Dessert Bar turns Alphonso mangoes into elegant desserts, including Mango Entremet, Mango Swiss Roll and Vanilla & Alphonso Mango Cheesecake. The Mango & Coconut Sticky Rice cake adds a Thai-inspired twist to its indulgent summer menu.
Address: Multiple outlets across Kolkata
Pocket pinch: Rs 340 onwards
Traffic Gastropub
Traffic Gastropub is serving “Aamchi Mumbai”, a refreshing gin cocktail blended with Alphonso mango. Smooth, fruity and lightly sweet, it is a summery drink perfect for unwinding during warm Kolkata evenings.
Address: Multiple outlets across Kolkata
Pocket pinch: Rs 449 onwards per cocktail
Holiday Inn Kolkata Airport
Holiday Inn Kolkata Airport’s “Ohh! Aam” festival brings together smoky appetisers, mango-laced Bengali mains and indulgent desserts. Highlights include Chingri Aam Kasundi, Grilled Bhetki with Mango Mustard Sauce, Aam Gosht and Mango & Baklawa Mille-Feuille.
Address: Biswa Bangla Sarani, Near City Centre 2, Rajarhat
Pocket pinch: Rs 1,500 plus taxes for two
The Daily
Daily’s Summer of ’26 menu brings together tropical flavours, refreshing beverages and indulgent mango desserts for the perfect seasonal escape. From Mango Misu and Mango Cheesecake to Mango Mojito and Mango-o-cado sourdough, the menu celebrates Alphonso mangoes in creative ways.
Address: 5, Satyen Dutta Road, Lake Market
Pocket pinch: Rs 285 onwards
Corridor Bar and Kitchen
Corridor is serving a playful summer special with its Gujarati Mango Shrikhand Dumpling. Filled with chilled shrikhand made using hung curd, Alphonso mango pulp and cardamom, the dessert balances creamy sweetness with refreshing tropical flavours in every bite.
Address: Ground Floor, Bangur BFL Estate, 1A, Russel Street
Pocket pinch: Rs 249 onwards