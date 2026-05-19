ADVERTISEMENT

In pictures: Kolkata cafes and restaurants roll out mango-forward menus for summer

From mango-infused mains and tropical desserts to refreshing cocktails, these eateries are celebrating the king of fruits with limited-edition seasonal menus

My Kolkata Web Desk Published 19.05.26, 04:21 PM

Summer in Kolkata brings along mango season, taking over menus across the city’s restaurants and cafes. From decadent desserts and refreshing beverages to mango-infused savoury dishes and gourmet feasts, these eateries are celebrating the king of fruits. Here’s where to head for a mango indulgence.

Flurys

1 9
ADVERTISEMENT

Flurys is celebrating mango season with its special Mango Drop menu featuring tropical salads, skewers, curries and desserts. Standouts include Grilled Chicken & Mango Skewers, Mango Salsa Nachos, Mango Thai Curry and the indulgent Mango Tres Leches.

Address: Multiple outlets across Kolkata

Pocket pinch: Rs 350 onwards

Yours Truly Coffee Roaster

2 9

This summer dessert lineup celebrates Alphonso mangoes through creamy cheesecakes, tropical tiramisu-inspired Mangomisu and airy Mango Tres Leches. Rich textures and fresh mango sweetness make these desserts ideal companions to the cafe’s signature coffee brews.

Address: Multiple outlets across Kolkata

Pocket pinch: Rs 800 onwards for two, approx

Paprika Gourmet

3 9

Paprika Gourmet’s Aam-azing Mango Menu explores mango in inventive savoury and sweet formats. Expect everything from Mango Paneer Tikka and Mango Sushi to Mango-Misu, Flambéed Mango Baked Alaska and Mango & Saffron Milk Cake.

Address: Surbhi Building, 8/1/2 Loudon Street, 1st Floor

Pocket pinch: Rs 120 onwards

Scarlet Café

4 9

Scarlet Café’s seasonal showcase features refreshing salads, mango-forward cakes and indulgent desserts alongside playful beverages like Mango Sticky Rice Latte and Spicy Mango Picante. The Mango Basque Cheesecake and Mango Matilda Cake remain standout crowd favourites.

Address: Robinson Street, Lake Road and Mani Square outlets

Pocket pinch: Rs 1,200 for two, approx

Lille Dessert Bar

5 9

Lille Dessert Bar turns Alphonso mangoes into elegant desserts, including Mango Entremet, Mango Swiss Roll and Vanilla & Alphonso Mango Cheesecake. The Mango & Coconut Sticky Rice cake adds a Thai-inspired twist to its indulgent summer menu.

Address: Multiple outlets across Kolkata

Pocket pinch: Rs 340 onwards

Traffic Gastropub

6 9

Traffic Gastropub is serving “Aamchi Mumbai”, a refreshing gin cocktail blended with Alphonso mango. Smooth, fruity and lightly sweet, it is a summery drink perfect for unwinding during warm Kolkata evenings.

Address: Multiple outlets across Kolkata

Pocket pinch: Rs 449 onwards per cocktail

Holiday Inn Kolkata Airport

7 9

Holiday Inn Kolkata Airport’s “Ohh! Aam” festival brings together smoky appetisers, mango-laced Bengali mains and indulgent desserts. Highlights include Chingri Aam Kasundi, Grilled Bhetki with Mango Mustard Sauce, Aam Gosht and Mango & Baklawa Mille-Feuille.

Address: Biswa Bangla Sarani, Near City Centre 2, Rajarhat

Pocket pinch: Rs 1,500 plus taxes for two

The Daily

8 9

Daily’s Summer of ’26 menu brings together tropical flavours, refreshing beverages and indulgent mango desserts for the perfect seasonal escape. From Mango Misu and Mango Cheesecake to Mango Mojito and Mango-o-cado sourdough, the menu celebrates Alphonso mangoes in creative ways.

Address: 5, Satyen Dutta Road, Lake Market

Pocket pinch: Rs 285 onwards 

Corridor Bar and Kitchen

9 9

Corridor is serving a playful summer special with its Gujarati Mango Shrikhand Dumpling. Filled with chilled shrikhand made using hung curd, Alphonso mango pulp and cardamom, the dessert balances creamy sweetness with refreshing tropical flavours in every bite.

Address: Ground Floor, Bangur BFL Estate, 1A, Russel Street

Pocket pinch: Rs 249 onwards

Also Read

RELATED TOPICS

Mango Dishes Mango Drinks Mango Season Kolkata Restaurants
Follow us on:
ADVERTISEMENT

MORE IN PICTURES

Share this article

CLOSE