Nagpur to Lucknow, India’s T20 World Cup victory sparks nationwide jubilation

Cricket fans celebrate India's victory over New Zealand in the ICC Men's T20 World Cup 2026, in Nagpur, Maharashtra, Sunday, March 8, 2026.
Cricket fans celebrate India's victory over New Zealand in the ICC Men's T20 World Cup 2026, in Lucknow, Uttar Pradesh, Sunday, March 8, 2026.
Fans celebrate India's World Cup win in Kolkata, Sunday, March 8, 2026.
Drones light up the sky above the Narendra Modi Stadium after India won the ICC Men's T20 World Cup 2026, in Ahmedabad, Gujarat, Sunday, March 8, 2026.