Monday, 09 March 2026

Nagpur to Lucknow, India’s T20 World Cup victory sparks nationwide jubilation

A historic win for India saw fans erupt in joy, with stadiums and streets celebrating the Men in Blue

Our Web Desk & PTI Published 09.03.26, 12:06 AM
1 4
PTI
Cricket fans celebrate India's victory over New Zealand in the ICC Men's T20 World Cup 2026, in Nagpur, Maharashtra, Sunday, March 8, 2026. 

2 4
PTI

Cricket fans celebrate India's victory over New Zealand in the ICC Men's T20 World Cup 2026, in Lucknow, Uttar Pradesh, Sunday, March 8, 2026. 

3 4
Soumyajit Dey

Fans celebrate India's World Cup win in Kolkata, Sunday, March 8, 2026.

4 4
PTI

Drones light up the sky above the Narendra Modi Stadium after India won the ICC Men's T20 World Cup 2026, in Ahmedabad, Gujarat, Sunday, March 8, 2026. 

