MY KOLKATA EDUGRAPH
ADVERTISEMENT
regular-article-logo Sunday, 14 September 2025

Asia Cup: Pakistan captain Salman Agha wins toss, elects to bat against India

Both teams are coming off comprehensive wins in their opening matches and have decided to field the same playing XIs

PTI Published 14.09.25, 09:11 PM
Pakistan's captain Salman Agha, left, watches as India's captain Suryakumar Yadav flips the coin at the toss ahead of the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 14, 2025.

Pakistan's captain Salman Agha, left, watches as India's captain Suryakumar Yadav flips the coin at the toss ahead of the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 14, 2025. AP/PTI

Pakistan captain Salman Agha won the toss and elected to bat against India in their Asia Cup Group A match here on Sunday.

Both teams are coming off comprehensive wins in their opening matches and have decided to field the same playing XIs.

ADVERTISEMENT

Teams: India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy.

Also Read

Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Mohammad Haris(wk), Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed.

Except for the headline, this story has not been edited by The Telegraph Online staff and has been published from a syndicated feed.

RELATED TOPICS

Toss Cricket Match
Follow us on:
ADVERTISEMENT

From Lucknow to Mumbai streets, Opposition parties protest India-Pakistan match

'Playing a match with Pakistan is treason against the country and every Indian is very angry about it,' AAP national convenor Arvind Kejriwal said
Union Home Minister Amit Shah addresses a gathering during the fifth 'Akhil Bharatiya Rajbhasha Sammelan' organised on the occasion of 'Hindi Diwas', in Gandhinagar, Gujarat, Sunday, Sept. 14, 2025.
Quote left Quote right

Hindi should also be the language of science, technology, justice and police

READ MORE
ADVERTISEMENT