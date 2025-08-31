‘The Great Indian Kapil Show’: Sidharth Malhotra opens up on fatherhood, Janhvi Kapoor describes her perfect man

The cast of Param Sundari — Janhvi Kapoor, Sidharth Malhotra, Sanjay Kapoor, Manjot Singh, and Inayat Verma — joined host Kapil Sharma on the latest episode of Netflix’s comedy talk show The Great Indian Kapil Show Season 3.

While promoting their upcoming film directed by Tushar Jalota, Sidharth opened up about embracing fatherhood with wife Kiara Advani. “Pura schedule change ho gaya, abhi main waheen se aa raha hoon subah subah. Chahe woh khaane peene ka dhyaan ho, unke sleeping pattern ho, aaj kal raat ko late nights chal rahi hai par alag kisam ki! Teen chaar baje feeding ho raha,” Sidharth said.

ADVERTISEMENT

He went on to describe himself as a “supporting actor” in the parenting journey, saying, “Main toh abhi supporting actor play kar raha hoon, jo sirf wahan pe khade hoke dekh raha hai.”

On being asked by Archana Puran Singh whether he takes up diaper duties, Sidharth revealed, “Kiya hai diaper change, aur bina diaper ka ‘oops moment’ bhi experience kiya hai ab toh.”

When Kapil Sharma cheekily asked Janhvi Kapoor about the way to impress her, she responded without hesitation, “khaane par aadharit hai sir”, prompting Sidharth to chime in, “unko bawarchi chahiye”.

Janhvi elaborated further, “Khaana banana aana chahiye, khaane ke shaukeen hone chahiye, agar woh teekha sehen nahin kar paata hai toh main bohot put off ho jaati hoon”.

She even playfully mimicked “mirchi sensitive” men, saying in a mock tone, “Oh this is too spicy, oh I have a sensitive stomach… hain???” As for her own food preferences, Janhvi made it clear, “Khaane ke saath agar hara mirchi side mein nahin rakha toh woh khaana hi kya hai”.