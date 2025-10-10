‘Param Sundari’ OTT release: When and where to watch Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor-starrer romcom

Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor-starrer Param Sundari is now available to rent on Amazon Prime Video. Directed by Tushar Jalota, the romcom released in theatres on August 29.
Prime Video users can rent Param Sundari for Rs 249. This is valid for 30 days, with 48 hours to finish once started.
Prime Video
Also starring Renji Panicker, Siddhartha Shankar, Manjot Singh, Sanjay Kapoor, and Inayat Verma, the film revolves around Janhvi’s Sundari from Kerala. Sundari falls in love with Sidharth Malhotra’s Delhi boy Param Sachdev. However, cultural differences soon test their bond.
Param Sundari is presented by Dinesh Vijan. The film’s music has been scored by Sachin Jigar with lyrics by Amitabh Bhattacharya.
On the work front, Janhvi last appeared in Shashank Khaitan’s romcom Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari alongside Varun Dhawan, Rohit Saraf and Sanya Malhotra.