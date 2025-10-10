MY KOLKATA EDUGRAPH
ADVERTISEMENT
regular-article-logo Friday, 10 October 2025

‘Param Sundari’ OTT release: When and where to watch Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor-starrer romcom

Directed by Tushar Jalota, the Maddock Films-backed film was released in theatres on August 29

Entertainment Web Desk Published 10.10.25, 01:09 PM
A still from ‘Param Sundari’

A still from ‘Param Sundari’ File Picture

Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor-starrer Param Sundari is now available to rent on Amazon Prime Video. Directed by Tushar Jalota, the romcom released in theatres on August 29.

Prime Video users can rent Param Sundari for Rs 249. This is valid for 30 days, with 48 hours to finish once started.

ADVERTISEMENT

Prime Video

Also starring Renji Panicker, Siddhartha Shankar, Manjot Singh, Sanjay Kapoor, and Inayat Verma, the film revolves around Janhvi’s Sundari from Kerala. Sundari falls in love with Sidharth Malhotra’s Delhi boy Param Sachdev. However, cultural differences soon test their bond.

Param Sundari is presented by Dinesh Vijan. The film’s music has been scored by Sachin Jigar with lyrics by Amitabh Bhattacharya.

On the work front, Janhvi last appeared in Shashank Khaitan’s romcom Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari alongside Varun Dhawan, Rohit Saraf and Sanya Malhotra.

RELATED TOPICS

Param Sundari Janhvi Kapoor Sidharth Malhotra
Follow us on:
ADVERTISEMENT

‘No upgrade to Pakistan’s current capabilities’: US denies reports of missile sale

The US Embassy in India issues a firm clarification, stresses that the recent defense contract referenced in media reports involves only sustainment and spare parts, not new missile deliveries or capability upgrades
Priyanka Gandhi Vadra.
Quote left Quote right

BJP rule has become a curse for Dalits. The ongoing chain of violence against them is terrifying

READ MORE
ADVERTISEMENT