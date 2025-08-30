Bullet trains to high-tech chips, what PM Modi’s two-day Japan trip looked like

Prime Minister Narendra Modi arrives in Tokyo on August 29 for a two-day official visit at the invitation of his Japanese counterpart Shigeru Ishiba.
Prime Minister Narendra Modi being welcomed upon his arrival at a hotel on August 29, 2025, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba during the India-Japan Economic Forum, on August 29, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi with former prime minister of Japan Yoshihide Suga during a meeting, on August 29, 2025, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi with former prime minister of Japan Fumio Kishida during a meeting, on August 29, 2025, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi being presented a Daruma Doll by Chief Priest of Shorinzan Daruma Temple, on August 29, 2025, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba and other dignitaries during the 15th India-Japan Annual Summit, on August 29, 2025, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba, Foreign Secretary Vikram Misri and others during a joint press conference after a meeting, , on August 29, 2025, in Tokyo, Japan.
Prime Minister Narendra Modi along with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba takes a ride on a bullet train, on August 30, in Japan.
Prime Minister Narendra Modi being welcomed by people upon his arrival in Sendai, Japan on August 30.
Prime Minister Narendra Modi along with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba visits Tokyo Electron's semiconductor factory, on August 30, in Sendai, Japan.
Prime Minister Narendra Modi being greeted by officials as he emplanes for China after concluding his visit to Japan on August 30.