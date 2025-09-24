MY KOLKATA EDUGRAPH
Asia Cup: Bangladesh stand-in skipper Jaker Ali opts to bowl against India in Dubai

Ali took over captaincy duty from Litton Das who sustained an injury during the practice session ahead of the game

PTI Published 24.09.25, 07:59 PM
India's captain Suryakumar Yadav, right, shares team list with match referee Andy Pycroft at the toss during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Wednesday, Sept. 24, 2025.

India's captain Suryakumar Yadav, right, shares team list with match referee Andy Pycroft at the toss during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Wednesday, Sept. 24, 2025. AP/PTI

Bangladesh stand-in skipper Jaker Ali won the toss and elected to bowl against India in the Asia Cup Super 4s match here on Wednesday.

Ali took over captaincy duty from Litton Das who sustained an injury during the practice session ahead of the game.

India retained the same team from the last match against Pakistan.

Teams:

India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(w), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy.

Bangladesh: Saif Hassan, Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali(w/c), Mohammad Saifuddin, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman.

