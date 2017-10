Prithvi hits a century versus TN

Mumbai: Young opener Prithvi Shaw stamped his class with a century against a quality Tamil Nadu attack to lead Mumbai to 314 for seven on the opening day of the Ranji Trophy Group C match here on Tuesday. Prithvi played a 123-run innings off 155 balls. Summarised scores Group A In Guwahati: Assam 216/8 (T. Singh 43; D. Bansal 3/50) vs Railways. • In Lucknow: Maharashtra 274/4 (A. Bawne 107 batting) vs Uttar Pradesh. • In Shimoga: Karnataka 183 (S. Binny 61; M. Siraj 4/42). Hyderabad 51/3. Group B In Ranchi: Haryana 208 (C. Bishnoi 61; S. Gupta 4/67). Jharkhand 14/0. • In Surat: Jammu and Kashmir 261 (A. Bandy 54; P. Chawla 5/92). Gujarat 15/0. • In Thiruvananthapuram: Kerala 232/3 (R. Prem 86) vs Rajasthan. Group C In Agartala: Tripura 88/6 (BB Ghosh 42 batting) vs Madhya Pradesh. • In Mumbai: Mumbai 314/7 (P. Shaw 123; R. Ashwin 2/77) vs Tamil Nadu. • In Vizianagaram: Andhra 278/2 (H. Vihari 143 batting, DB Prashanth Kumar 127) vs Odisha. Group D In Nagpur: Chhattisgarh 246/3 (A. Khare 116 batting, A. Singh 113; U. Yadav 3/44) vs Vidarbha • In New Delhi: Himachal Pradesh 273/5 (N. Gangta 89 batting) vs Services. • In Porvorim: Punjab 396/2 (J. Singh 215 batting, A. Singh 103 batting).